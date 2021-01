Capodanno: lo spettacolo dei fuochi d'artificio a Napoli (nonostante l'ordinanza anti-botti) (Di venerdì 1 gennaio 2021) Napoli saluta coi fuochi d'artificio anche il 2020. nonostante l'ordinanza anti-botti emanata dal sindaco, Luigi de Magistris, la città è stata illuminata dai fuochi pirotecnici, esplosi in ogni ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 gennaio 2021)saluta coid'anche il 2020.l'emanata dal sindaco, Luigi de Magistris, la città è stata illuminata daipirotecnici, esplosi in ogni ...

GiovanniToti : Una notte diversa ma comunque magica e soprattutto piena di speranza. Buon #Capodanno da #Genova! Quest’anno non fe… - antoninorusso64 : RT @GiovanniToti: Una notte diversa ma comunque magica e soprattutto piena di speranza. Buon #Capodanno da #Genova! Quest’anno non festeggi… - ADM_assdemxmi : Capodanno 2021, spettacolo di luci sull'iconico Burj Khalifa di Dubai - ADM_assdemxmi : Capodanno 2021: spettacolo pirotecnico nel porto di Sydney deserto - Profilo3Marco : RT @GiovanniToti: Una notte diversa ma comunque magica e soprattutto piena di speranza. Buon #Capodanno da #Genova! Quest’anno non festeggi… -