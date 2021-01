'Buon anno' da medici e infermieri, video virale a Sassari (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sassari, 01 GEN - In sottofondo il tormentone del 2013 "Happy" di Pharrel Williams, un vero e proprio inno alla felicità e un invito ad avere sempre uno sguardo positivo, mentre medici e infermieri ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 1 gennaio 2021), 01 GEN - In sottofondo il tormentone del 2013 "Happy" di Pharrel Williams, un vero e proprio inno alla felicità e un invito ad avere sempre uno sguardo positivo, mentre...

Pirlo_official : Buon anno a tutti per un grande 2021 ???? - Quirinale : #Mattarella: La ripartenza sarà al centro di quest’ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso. A… - ValeYellow46 : Ciao ciao 2020 Buon Anno a tutti! Happy New Year!?? - MarcoLumini : @PietroLazze @BSC_YB Buon giocatore, vedendo i numeri. Tanti auguri per un anno denso di soddisfazioni! - alefinoallafine : @Baldo20012010 Buon anno amico mio! Pronti?????? -