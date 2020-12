The Mandalorian 2, Mark Hamill: "Alle volte i doni più grandiosi sono quelli più inaspettati" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mark Hamill ha commentato il season finale di The Mandalorian 2 ringraziando pubblicamente i produttori Jon Favreau e Dave Filoni. The Mandalorian 2 si è concluso con una scena che ha entusiasmato i fan e Mark Hamill ha commentato quel momento della serie con un tweet in cui ringrazia pubblicamente i produttori della serie prodotta per Disney+. Il protagonista della saga di Star Wars ha pubblicato un'immagine della puntata scrivendo un messaggio legato Alle emozioni provate grazie al progetto con star Pedro Pascal. A distanza di due settimane dal debutto online della puntata con cui The Mandalorian ha salutato per ora i suoi fan, Mark Hamill ha scritto online: "Alle volte i ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 31 dicembre 2020)ha commentato il season finale di The2 ringraziando pubblicamente i produttori Jon Favreau e Dave Filoni. The2 si è concluso con una scena che ha entusiasmato i fan eha commentato quel momento della serie con un tweet in cui ringrazia pubblicamente i produttori della serie prodotta per Disney+. Il protagonista della saga di Star Wars ha pubblicato un'immagine della puntata scrivendo un messaggio legatoemozioni provate grazie al progetto con star Pedro Pascal. A distanza di due settimane dal debutto online della puntata con cui Theha salutato per ora i suoi fan,ha scritto online: "i ...

