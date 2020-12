Genoa | Piatek e Krunic sempre più vicini | Vavro è già a Genova

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Triplo colpo per ilche è letteralmente scatenato sul mercato. Preziosi ha ascoltato le richieste di Ballardini che aveva chiesto rinforzi per cercare l’impresa salvezza. Pronto un acquisto in… L'articolopiùè già aproviene da Meteoweek.com.

GoalItalia : Il Genoa è vicino al ritorno di Piatek: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza ???? [?? Tuttosport] - bornjuventino : RT @GoalItalia: Il Genoa è vicino al ritorno di Piatek: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza ???? [?? Tuttosport] https://t.c… - laziopress : MERCATO LIVE | Piatek vicinissimo al ritorno al Genoa. Il Milan su Simakan - xGiointer : Allora ricapitolando: Ogni attaccante che va al Genoa prima o poi viene all’Inter e fa il macello stile Milito.… - LALAZIOMIA : MERCATO LIVE | Piatek vicinissimo al ritorno al Genoa. Il Milan su Simakan -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Piatek

Triplo colpo di mercato per il Genoa che vara la rivoluzione per cercare l'impresa salvezza, Piatek, Krunic e Vavro alla corte di Ballardini.@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Stanno per riaprirsi le porte del calciomercato con molte formazioni pronte a rinforzarsi in vista di una seconda parte di st ...