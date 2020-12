Contagi, non c'è la discesa sperata. Iss: 'fase di transizione e incertezza' (Di giovedì 31 dicembre 2020) "La curva nel nostro Paese è in decrescita, ma un po' rallentata. Però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo e' un tema digrande attenzione, ed e' un grande ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 31 dicembre 2020) "La curva nel nostro Paese è in decrescita, ma un po' rallentata. Però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo e' un tema digrande attenzione, ed e' un grande ...

