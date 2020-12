L’ex di Zaniolo in dolce attesa, lui: “Mi assumo le mie responsabilità” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il rumors era stato lanciato da “Oggi” Negli ultimi giorni molto si è detto su Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma e al centro dei gossip per la sua love story con Madalina Ghenea. Proprio ieri, 29 dicembre, il centrocampista aveva spiegato di non aver lasciato la sua storica ex Sara Scaperrotta per la modella. Oggi, intanto, 30 dicembre, il settimanale “Oggi” ha lanciato una vera e propria indiscrezione: la ex sarebbe in dolce attesa. La conferma è stata data da Gazzetta dello Sport e dalle parole che lo stesso calciatore ha dato alla Rosea: Vorrei tenere la mia vita privata lontano dai riflettori, come ho già detto ieri sono concentrato solo sul mio ritorno. Ma mi rendo conto che viste le indiscrezioni uscite oggi è arrivato il momento di raccontare anche la mia versione. Sperando di chiudere qui il discorso, una volta per tutte. E ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il rumors era stato lanciato da “Oggi” Negli ultimi giorni molto si è detto su Nicolò, calciatore della Roma e al centro dei gossip per la sua love story con Madalina Ghenea. Proprio ieri, 29 dicembre, il centrocampista aveva spiegato di non aver lasciato la sua storica ex Sara Scaperrotta per la modella. Oggi, intanto, 30 dicembre, il settimanale “Oggi” ha lanciato una vera e propria indiscrezione: la ex sarebbe in. La conferma è stata data da Gazzetta dello Sport e dalle parole che lo stesso calciatore ha dato alla Rosea: Vorrei tenere la mia vita privata lontano dai riflettori, come ho già detto ieri sono concentrato solo sul mio ritorno. Ma mi rendo conto che viste le indiscrezioni uscite oggi è arrivato il momento di raccontare anche la mia versione. Sperando di chiudere qui il discorso, una volta per tutte. E ...

