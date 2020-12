Dottoressa 32enne morta in incidente dopo il turno di notte in ospedale a Putignano Silvia Camilli stava rientrando a Gioia del Colle (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stando a prime ricostruzioni la sua auto è finita fuori strada per cause da dettagliare. Silvia Camilli, 32 anni, è morta nell’incidente dopo il turno di notte svolto nell’ospedale. La Dottoressa, specializzanda a Tor Vergata e da poco al lavoro a Putignano (assunta per l’emergenza corona virus) stava rientrando a Gioia del Colle. L'articolo Dottoressa 32enne morta in incidente dopo il turno di notte in ospedale a Putignano <small ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stando a prime ricostruzioni la sua auto è finita fuori strada per cause da dettagliare., 32 anni, ènell’ildisvolto nell’. La, specializzanda a Tor Vergata e da poco al lavoro a(assunta per l’emergenza corona virus)del. L'articoloinildiin

