Covid: Cinema, teatri e discoteche non riapriranno a gennaio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il dibattito è ancora acceso, ma sembra che il Governo sia più orientato a far slittare la riapertura di Cinema, teatri, discoteche e non solo. Le dichiarazioni del ministro Spadafora In occasione della puntata di ieri di Agorà su Rai 3, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dichiarato: “Confido che entro fine gennaio tutta l’attività sportiva possa riprendere, ovviamente con tutte le limitazioni per la sicurezza. Stiamo lavorando costantemente col Cts: noi a ottobre avevamo predisposto un protocollo di sicurezza molto rigido e devo dire che molte palestre avevano fatto investimenti. Credo che la riapertura a fine gennaio sia un obiettivo raggiungibile, ma dobbiamo vedere i dati epidemiologici della prima settimana di gennaio. Confido comunque che palestre, centri danza, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il dibattito è ancora acceso, ma sembra che il Governo sia più orientato a far slittare la riapertura die non solo. Le dichiarazioni del ministro Spadafora In occasione della puntata di ieri di Agorà su Rai 3, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dichiarato: “Confido che entro finetutta l’attività sportiva possa riprendere, ovviamente con tutte le limitazioni per la sicurezza. Stiamo lavorando costantemente col Cts: noi a ottobre avevamo predisposto un protocollo di sicurezza molto rigido e devo dire che molte palestre avevano fatto investimenti. Credo che la riapertura a finesia un obiettivo raggiungibile, ma dobbiamo vedere i dati epidemiologici della prima settimana di. Confido comunque che palestre, centri danza, ...

Karen__Green_ : RT @alexswiftzn: Riaprire le scuole è una follia. Avete chiuso tutti in casa i giorni di festa, insieme a qualche sabato/domenica messi lì… - alexswiftzn : Riaprire le scuole è una follia. Avete chiuso tutti in casa i giorni di festa, insieme a qualche sabato/domenica me… - infoitscienza : Con la pandemia COVID-19, il mercato dei videogiochi è più redditizio del cinema e dello sport messi insieme - infoitsalute : Covid, il vaccino sarà obbligatorio per viaggiare? L'ipotesi della patente di immunità per aerei, treni, cinema e s… - Nicknameless_ : Dove voglio andare dopo il covid: -A Firenze per mangiare i cantucci con il vin santo -A Torino per vedere Lara e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cinema Cinema, con il Covid 2020 anno nero: -71% di incassi e presenze askanews Covid19 Sicilia, si superano i 1000 contagi: impennata a Palermo: 292 casi

Già ieri, si era sfiorata la soglia dei mille contagi da Covid19 (995); oggi si torna nettamente sopra con 1084 nuovi positivi su u 8.497 tamponi processati. MENO RICOVERI RISPETTO A IERI I positivi s ...

“Sta finendo il 2020”, divertente parodia musicale dei I Soldi Spicci

Ha superato in 48 ore un milione di visualizzazioni su Facebook l’ultimo esilarante video realizzato da I Soldi Spicci per esorcizzare la ...

Già ieri, si era sfiorata la soglia dei mille contagi da Covid19 (995); oggi si torna nettamente sopra con 1084 nuovi positivi su u 8.497 tamponi processati. MENO RICOVERI RISPETTO A IERI I positivi s ...Ha superato in 48 ore un milione di visualizzazioni su Facebook l’ultimo esilarante video realizzato da I Soldi Spicci per esorcizzare la ...