Ibrahimovic ospite fisso a Sanremo | e il Milan?

Leggi su panorama

(Di martedì 29 dicembre 2020) Comunque la si voglia girare, la presenza di Zlatancomein tutte le serate del Festival di2021, così come è stata annunciata, rappresenta un'anomalia. E' vero che Amadeus, direttore artistico del Festival, si è affrettato a sottolineare come lo svedese "non perderà nessuna partita" (ci mancherebbe), ma si tratta in ogni caso di un impegno lungo una settimana e che, se si segue la logica delle parole pubbliche, non potrà consentire a Zlatan di vivere quei cinque giorni con i normali ritmi di un calciatore professionista nel mezzo della stagione. La prima anomalia che balza all'occhio è questa. Il Festival dicomincia martedì 2 marzo che per ilsarà vigilia (o giorno di gara a seconda di come saranno organizzati anticipi e posticipi) della ...