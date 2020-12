WhatsApp, Truffa di Natale : fate attenzione al messaggio con il codice (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tantissimi italiani in queste ore hanno ricevuto un messaggio contenente un codice su WhatsApp, non apritelo è una Truffa. Ci troviamo durante le festività natalizie più castigate degli ultimi decenni e come se questo disagio non bastasse c’è chi cerca di approfittarsi della nostra noia casalinga per trarci in inganno e defraudarci dei dati in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tantissimi italiani in queste ore hanno ricevuto uncontenente unsu, non apritelo è una. Ci troviamo durante le festività natalizie più castigate degli ultimi decenni e come se questo disagio non bastasse c’è chi cerca di approfittarsi della nostra noia casalinga per trarci in inganno e defraudarci dei dati in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitscienza : Attenzione al messaggio truffa di WhatsApp che stanno ricevendo in molti - Hastagitalia : RT @INPS_it: #InpsComunica #AttentiAlleTruffe Su #WhatsApp sta circolando un #falso modulo #Inps per richiedere il #BonusNatale 2020, prest… - infoitscienza : WhatsApp, nuova truffa: attenzione ai messaggi con link all’interno - infoitscienza : “Puoi rimandarmi questo codice a 6 cifre?” Non rispondete, è la truffa di Natale che corre su Whatsapp! - SmorfiaDigitale : La nuova truffa del codice via WhatsApp che ruba dati e numero di telefono - Pro... -