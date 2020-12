Power Book 3 | Raising Kanan | da 50 Cent a Mekai Curtis per svelare la storia di Kanan Stark video

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Le prime anticipazioni su3:arrivano a pochi giorni dalla messa in onda del finale di stagione di2: Ghost. Creata da Sascha Penn, la serie è una nuova incursione nelverse e riporta il pubblico negli anni ’90 per raccontare ladi(50), morto a causa degli intrighi orditi alle sue spalle da Ghost (Omari Hardwick), Tasha (Naturi Naughton) e Tariq (Michael Rainey Jr.). Sapete com’è andata a finire, ma non com’è iniziata. Questa è la mia, rivela 50nel primo teaser della serie. A interpretare il giovane...