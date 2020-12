Ora tutti sul vaccino, in gioco ci sono troppi conflitti di interesse (Di lunedì 28 dicembre 2020) Domenica 27 dicembre è stato ufficialmente il Vaccination Day in Europa contro il virus del Covid-19, pandemia che a mio parere è stata resa più terrificante dall’eccesso di informazione (buona o cattiva che sia stata). Vaccination Day: ovvero il trionfo della medicina del terzo millennio che è riuscita in pochi mesi non solo a produrre un vaccino che sembra efficace ma soprattutto a farlo desiderare a tutto il mondo, persino a Beppe Grillo. Detto così, come leggo in tantissimi siti, non posso però non notare la eccezionale assonanza con la famosa opera teatrale Knock, ovvero il trionfo della medicina (Knock ou Le triomphe de la médecine), la più conosciuta opera teatrale di Jules Romains, scritta nel 1923. L’assunto principale dell’azione teatrale è racchiuso tutto nella massima del Dr Knock: “L’essere sani è in realtà l’ignoranza d’essere malati”. La capacità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Domenica 27 dicembre è stato ufficialmente il Vaccination Day in Europa contro il virus del Covid-19, pandemia che a mio parere è stata resa più terrificante dall’eccesso di informazione (buona o cattiva che sia stata). Vaccination Day: ovvero il trionfo della medicina del terzo millennio che è riuscita in pochi mesi non solo a produrre unche sembra efficace ma soprattutto a farlo desiderare a tutto il mondo, persino a Beppe Grillo. Detto così, come leggo in tantissimi siti, non posso però non notare la eccezionale assonanza con la famosa opera teatrale Knock, ovvero il trionfo della medicina (Knock ou Le triomphe de la médecine), la più conosciuta opera teatrale di Jules Romains, scritta nel 1923. L’assunto principale dell’azione teatrale è racchiuso tutto nella massima del Dr Knock: “L’essere sani è in realtà l’ignoranza d’essere malati”. La capacità ...

matteograndi : Oggi parte la vaccinazione. Occhi puntati sull’efficienza, ma una parola va spesa anche per chi ora ha dei timori.… - capuanogio : Il #Milan che piace a tutti e comanda la classifica della #SerieA nato anche dal lavoro di #Boban, ora dimenticato… - FranckRibery : Finalmente! Insieme! Vittoria! ?? So che il nostro duro lavoro paga. Ora lo sanno tutti. ???? Avanti verso il nuovo a… - jinguangyahoe : @r4dwomyn ma per una volta che seguono sta storyline ora non è che si cade in stereotipi???? capisco se fosse così… - mludodc : RT @LaVeritaWeb: Il grande chef e il figlio: «Mai Natale più triste. Così ci uccidono. Ma è pronta la class action di tutti i ristoratori c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora tutti Ora tutti sul vaccino, in gioco ci sono troppi conflitti di interesse Il Fatto Quotidiano Apple Car: ora si parla del 2024, ma l'asso nella manica potrebbe essere una super-batteria

La Mela al lavoro su una batteria monocella, che potrebbe rivoluzionare la mobilità elettrica. Un'automobile completa non prima del 2024, ma i piani di Apple potrebbero essere differenti ...

Ora tutti sul vaccino, in gioco ci sono troppi conflitti di interesse

La scienza non è democratica, si è detto, è vero, ma la scienza non può essere neanche etica a quanto pare... (dal blog di Antonio Marfella) ...

La Mela al lavoro su una batteria monocella, che potrebbe rivoluzionare la mobilità elettrica. Un'automobile completa non prima del 2024, ma i piani di Apple potrebbero essere differenti ...La scienza non è democratica, si è detto, è vero, ma la scienza non può essere neanche etica a quanto pare... (dal blog di Antonio Marfella) ...