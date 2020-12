In Belgio sono state vietate le esultanze con contatto: multe fino a 10 mila euro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il consiglio d’amministrazione della Pro League, il massimo campionato in Belgio, ha deciso che le violazioni del nuovo protocollo Covid, come i festeggiamenti troppo ravvicinati dopo un gol o una partita, saranno soggette a sanzioni amministrative. Le celebrazioni eccessive in campo o negli spogliatoi non a prova di coronavirus verranno punite dalla Pro League: sulla base dei referti dei delegati o di immagini, ai club inadempienti sarà imposto un risarcimento di 10 mila euro nel primo caso e di 5 mila nel secondo. I giocatori che sono autori dei comportamenti non regolari, saranno sanzionati di 750 euro. Nell’ultima giornata disputata, i nuovi regolamenti sono stati seguiti da giocatori e staff, con sole due infrazioni. “Nel complesso siamo soddisfatti degli sforzi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il consiglio d’amministrazione della Pro League, il massimo campionato in, ha deciso che le violazioni del nuovo protocollo Covid, come i festeggiamenti troppo ravvicinati dopo un gol o una partita, saranno soggette a sanzioni amministrative. Le celebrazioni eccessive in campo o negli spogliatoi non a prova di coronavirus verranno punite dalla Pro League: sulla base dei referti dei delegati o di immagini, ai club inadempienti sarà imposto un risarcimento di 10nel primo caso e di 5nel secondo. I giocatori cheautori dei comportamenti non regolari, saranno sanzionati di 750. Nell’ultima giornata disputata, i nuovi regolamentistati seguiti da giocatori e staff, con sole due infrazioni. “Nel complesso siamo soddisfatti degli sforzi ...

Rinaldi_euro : Chiedo per un amico: ma se il tragitto Belgio/Pratica di Mare più logico e rapido passa per Lussemburgo/Francia/Svi… - RaiNews : Sono arrivate pochi minuti fa al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furg… - TgLa7 : Sono partiti questa mattina dalla sede della #Pfizer in Belgio i tir con i primi #vaccini contro il Covid-19. I ca… - napolista : In Belgio sono state vietate le esultanze con contatto: multe fino a 10 mila euro Nuove restrizioni sul protocollo… - Peter_Italy : RT @wojak0: Attenzione circola una #fakenews secondo la quale nello stabilimento in Belgio della Pfizer sono in produzione 6 milioni di dos… -