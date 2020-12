“Ho avuto il Covid, ma non l’ho detto a nessuno”, la confessione a Verissimo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Katia Follesa e la sconvolgente rivelazione a Verissimo: ha sconfitto il Covid in segreto Katia Follesa è una comica, attrice e conduttrice amatissima dal pubblico italiano. Tra risate, ricordi e momenti toccanti, la donna ha rivelato alla conduttrice Silvia Toffanin, al timone di Verissimo, una dichiarazione inaspettata. Silvia Toffanin con la sua solita dolcezza ed il suo interesse a 360 gradi verso gli altri, è riuscita a carpire da Katia un dato molto intimo e personale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76) LEGGI ANCHE:Maria De Filippi, momento di panico: “Ero terrorizzata”: incredibile confessione, nessuno lo sapeva! Katia Follesa e la lotta contro il Covid Silvia Toffanin ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Katia Follesa e la sconvolgente rivelazione a: ha sconfitto ilin segreto Katia Follesa è una comica, attrice e conduttrice amatissima dal pubblico italiano. Tra risate, ricordi e momenti toccanti, la donna ha rivelato alla conduttrice Silvia Toffanin, al timone di, una dichiarazione inaspettata. Silvia Toffanin con la sua solita dolcezza ed il suo interesse a 360 gradi verso gli altri, è riuscita a carpire da Katia un dato molto intimo e personale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76) LEGGI ANCHE:Maria De Filippi, momento di panico: “Ero terrorizzata”: incredibilelo sapeva! Katia Follesa e la lotta contro ilSilvia Toffanin ...

