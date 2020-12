Cina, condannata a 4 anni una blogger (Di lunedì 28 dicembre 2020) Zhang Zhan, 37 anni giornalista ed ex avvocato, aveva raccontato il Covid in Cina coi suoi reportage, durante la pandemia da Coronavirus. Ora è stata condannata a 4 anni di reclusione per diffusione di false informazioni. A darne notizia è l’Hong Kong Free Press. Zhan è stata ritenuta colpevole dal Governo di avere diffuso fake news ancora prima della pandemia, quando ancora non si parlava di Coronavirus ma di una misteriosa polmonite. Nei suoi video si vedono pazienti attaccati ai respiratori, in corsie di ospedale affollate. Ma secondo il governo Cinese, erano tutte false illazioni. La giornalista si trova in carcere da sei mesi; il 16 novembre è stato pubblicato un report nel quale viene affermato che Zhang aveva inviato “false informazioni tramite testo, video e altri media attraverso mezzi quali WeChat, ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Zhang Zhan, 37giornalista ed ex avvocato, aveva raccontato il Covid incoi suoi reportage, durante la pandemia da Coronavirus. Ora è stataa 4di reclusione per diffusione di false informazioni. A darne notizia è l’Hong Kong Free Press. Zhan è stata ritenuta colpevole dal Governo di avere diffuso fake news ancora prima della pandemia, quando ancora non si parlava di Coronavirus ma di una misteriosa polmonite. Nei suoi video si vedono pazienti attaccati ai respiratori, in corsie di ospedale affollate. Ma secondo il governo Cinese, erano tutte false illazioni. La giornalista si trova in carcere da sei mesi; il 16 novembre è stato pubblicato un report nel quale viene affermato che Zhang aveva inviato “false informazioni tramite testo, video e altri media attraverso mezzi quali WeChat, ...

