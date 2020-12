Ci sarà maltempo per tutta la settimana, neve a Nord fino a capodanno (Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI - Fine anno col maltempo in tutta Italia. Il weekend di Natale è stato caratterizzato da un diffuso peggioramento del tempo per l'arrivo di un nucleo artico; pioggia, grandine e neve fino a bassa quota hanno interessato il centro-Nord Italia, mentre nella giornata odierna il vortice di bassa pressione agirà sul basso Tirreno, caratterizzando il tempo sul medio Adriatico e regioni meridionali. Una nuova perturbazione è in arrivo dalla Francia, portando nuovi fenomeni dalla sera a partire dalle regioni di Nordovest con neve fino in pianura. Come segnala il Centro Meteo Italiano, nei prossimi giorni perturbazioni e freddo in tutta la Penisola. Ultima settimana dell'anno che inizia con un affondo freddo in Italia ... Leggi su agi (Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI - Fine anno colinItalia. Il weekend di Natale è stato caratterizzato da un diffuso peggioramento del tempo per l'arrivo di un nucleo artico; pioggia, grandine ea bassa quota hanno interessato il centro-Italia, mentre nella giornata odierna il vortice di bassa pressione agirà sul basso Tirreno, caratterizzando il tempo sul medio Adriatico e regioni meridionali. Una nuova perturbazione è in arrivo dalla Francia, portando nuovi fenomeni dalla sera a partire dalle regioni diovest conin pianura. Come segnala il Centro Meteo Italiano, nei prossimi giorni perturbazioni e freddo inla Penisola. Ultimadell'anno che inizia con un affondo freddo in Italia ...

sulsitodisimone : Ci sarà maltempo per tutta la settimana, neve a Nord fino a capodanno - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Ci sarà maltempo per tutta la settimana, neve a Nord fino a capodanno - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Ci sarà maltempo per tutta la settimana, neve a Nord fino a capodanno - Agenzia_Italia : Ci sarà maltempo per tutta la settimana, neve a Nord fino a capodanno - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Maltempo in Liguria. #Arpal dirama allerta gialla per temporali e neve. Da domani lunedì 28, la regione sarà interessata… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà maltempo Meteo Natale 2020: sciabolata artica e neve a Milano. Previsioni dal 25 dicembre Corriere della Sera