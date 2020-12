Carlo Verdone: "Una commedia sulla pandemia? Non scherziamo, è stata una tragedia" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mentre firma la sua prima serie per Amazon prime Video, Carlo Verdone svela perché non ha nessuna intenzione di realizzare una commedia sulla pandemia. Carlo Verdone non ha intenzione di ridere della pandemia e anche se ammette che sarà molto difficile non inserirla nei film futuri non ha nessuna intenzione di farne una commedia visto la portata tragica della calamità sanitaria. Carlo Verdone ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale e sul futuro del cinema nel corso di Capri, Hollywood on line, 25esima edizione virtuale a causa dell'emergenza sanitaria. A 70 anni compiuti, il comico romanzo guarda con ottimismo al futuro del cinema, ma non ha intenzione di fare una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mentre firma la sua prima serie per Amazon prime Video,svela perché non ha nessuna intenzione di realizzare unanon ha intenzione di ridere dellae anche se ammette che sarà molto difficile non inserirla nei film futuri non ha nessuna intenzione di farne unavisto la portata tragica della calamità sanitaria.ha espresso la sua opinionesituazione attuale e sul futuro del cinema nel corso di Capri, Hollywood on line, 25esima edizione virtuale a causa dell'emergenza sanitaria. A 70 anni compiuti, il comico romanzo guarda con ottimismo al futuro del cinema, ma non ha intenzione di fare una ...

