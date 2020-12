Bimbi gratis al Bioparco il 4 gennaio e dal 7 al 10 (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA – I bambini fino ai 10 anni entreranno gratis al Bioparco di Roma il 4 gennaio e poi nei giorni dal 7 al 10. La sindaca Virginia Raggi ha presentato l’iniziativa “Al Bioparco cominciamo bene!” insieme a Maurizio Costanzo, che ne è stato l’ideatore, e a Francesco Petretti, presidente della Fondazione Bioparco di Roma. “Saluteremo il nuovo anno in modo giocoso e festoso con un’iniziativa educativa e allo stesso tempo divertente- ha spiegato Raggi- Usciamo da un periodo difficile, queste festività sono state differenti, abbiamo dovuto adattarci a nuove regole ma dobbiamo ricordarci che i bambini devono essere al centro dei festeggiamenti. Quindi, abbiamo voluto regalargli una giornata al Bioparco per conoscere gli animali che ci sono, le loro storie e abitudini, per imparare a rispettarli. Lo stesso presidente Petretti e i suoi collaboratori li accoglieranno e gli racconteranno le storie del Bioparco”. Il 4 gennaio “sarò presente anche io, insieme all’attore Max Giusti e i bambini accolti riceveranno in regalo un peluche che rappresenta i nostri animali del Bioparco- ha continuato Raggi- Il 9 gennaio, invece, l’attore Yari Gugliucci interpreterà alcune delle piu belle favole di Gianni Rodari, dedicate agli animali. Le visite si svolgeranno in sicurezza, saranno formati dei gruppi e verrà mantenuto il distanziamento affinché tutti gli ospiti possano passare la giornata in totale tranquillità”. La prima cittadina ha ricordato che “Roma sostiene in tutto e per tutto il Bioparco. Specie nei primi tre mesi del lockdown, nei quali la struttura ha dovuto chiudere e rinunciare a una parte consistente dei ricavi da bigliettazione, siamo stati al suo fianco e abbiamo sbloccato ulteriori fondi. I nostri amici animali stanno bene e hanno sempre da mangiare”. Leggi su dire (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA – I bambini fino ai 10 anni entreranno gratis al Bioparco di Roma il 4 gennaio e poi nei giorni dal 7 al 10. La sindaca Virginia Raggi ha presentato l’iniziativa “Al Bioparco cominciamo bene!” insieme a Maurizio Costanzo, che ne è stato l’ideatore, e a Francesco Petretti, presidente della Fondazione Bioparco di Roma. “Saluteremo il nuovo anno in modo giocoso e festoso con un’iniziativa educativa e allo stesso tempo divertente- ha spiegato Raggi- Usciamo da un periodo difficile, queste festività sono state differenti, abbiamo dovuto adattarci a nuove regole ma dobbiamo ricordarci che i bambini devono essere al centro dei festeggiamenti. Quindi, abbiamo voluto regalargli una giornata al Bioparco per conoscere gli animali che ci sono, le loro storie e abitudini, per imparare a rispettarli. Lo stesso presidente Petretti e i suoi collaboratori li accoglieranno e gli racconteranno le storie del Bioparco”. Il 4 gennaio “sarò presente anche io, insieme all’attore Max Giusti e i bambini accolti riceveranno in regalo un peluche che rappresenta i nostri animali del Bioparco- ha continuato Raggi- Il 9 gennaio, invece, l’attore Yari Gugliucci interpreterà alcune delle piu belle favole di Gianni Rodari, dedicate agli animali. Le visite si svolgeranno in sicurezza, saranno formati dei gruppi e verrà mantenuto il distanziamento affinché tutti gli ospiti possano passare la giornata in totale tranquillità”. La prima cittadina ha ricordato che “Roma sostiene in tutto e per tutto il Bioparco. Specie nei primi tre mesi del lockdown, nei quali la struttura ha dovuto chiudere e rinunciare a una parte consistente dei ricavi da bigliettazione, siamo stati al suo fianco e abbiamo sbloccato ulteriori fondi. I nostri amici animali stanno bene e hanno sempre da mangiare”.

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Nei giorni 'arancioni' tra il 4 e il 10 gennaio i bambini fino a 10 anni potranno entrare gratis al Bioparco di Roma e visitare la struttura in totale sicurezza. E' l'iniziativ ...

