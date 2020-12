LIVE Ciclocross | Adriatico Tour in DIRETTA | Fabio Aru in lotta per il podio! Bertolini in fuga

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 29?40 il tempo di Gioeledopo 3 giri. E’ insolitaria.Aru è quarto. 14.58Aru sta facendo una più che onesta figura. Non era affatto scontato chesse per il podio contro degli specialisti del, sebbene il sardo lo abbia praticato in gioventù. 14.56, pilastro della Nazionale italiana di, sta mostrando la sua netta superiorità. Per il valtellinese, in testa con margine nonostante una caduta, si tratta di un test importante in vista dei Campionati nazionali del 10 gennaio a Lecce. 14.52 Luca Pescarmona inseguea 1’10”. 3° Stefano Capponi a 2’00”.Aru a 2’15”, ...