Migrante a digiuno fermato per un controllo, i carabinieri gli offrono la cena (Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - I carabinieri fermano un Migrante per un controllo, scoprono che è digiuno e gli offrono una cena. Una storia di solidarietà quella che arriva da Leverano, cittadina in provincia di Lecce. È accaduto la notte di Natale. I militari della stazione locale hanno fermato l'uomo durante un servizio di controllo del territorio. Quando il Migrante ha dichiarato di non aver mangiato, i carabinieri gli hanno offerto una cena preparata da una pizzeria. l volontari della Croce Rossa, contattati, sono poi giunti con un pacco dono di generi di prima necessità per lui. Leggi su agi (Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - Ifermano unper un, scoprono che èe gliuna. Una storia di solidarietà quella che arriva da Leverano, cittadina in provincia di Lecce. È accaduto la notte di Natale. I militari della stazione locale hannol'uomo durante un servizio didel territorio. Quando ilha dichiarato di non aver mangiato, igli hanno offerto unapreparata da una pizzeria. l volontari della Croce Rossa, contattati, sono poi giunti con un pacco dono di generi di prima necessità per lui.

AGI - I carabinieri fermano un migrante per un controllo, scoprono che è digiuno e gli offrono una cena. Una storia di solidarietà quella che arriva da Leverano, cittadina in provincia di Lecce. È acc ...È la sera di Natale e attorno alle 20 arriva alla Croce Rossa la telefonata dei Carabinieri della Stazione di Leverano che chiedono supporto per aiutare e accompagnare insieme a loro ...