Anche Xiaomi Mi 11 senza caricabatteria per scelta ecologista, si fa per dire (Di sabato 26 dicembre 2020) Anche lo Xiaomi Mi 11 arriverà senza il caricabatteria da parete esattamente come gli iPhone 12 dello scorso autunno e molto probabilmente Anche come i Samsung Galaxy S21 di gennaio. Dopo aver tanto denigrato Apple per la scelta impopolare dell’ultima serie di melafonini, ecco che un altro produttore Android sposa la filosofia ambientalista contro gli sprechi. Ma davvero si tratta di una scelta solo eco-friendly? Ci sarebbe tanto da riflettere al riguardo, senza alcun dubbio. Lo Xiaomi Mi 11 senza caricabatteria è giù stato confermato, senza mezzi termini, dal CEO dell’azienda Lei Jun in queste ore, attraverso il suo profilo Weibo ufficiale. Proprio la più alta carica della società ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 dicembre 2020)loMi 11 arriveràilda parete esattamente come gli iPhone 12 dello scorso autunno e molto probabilmentecome i Samsung Galaxy S21 di gennaio. Dopo aver tanto denigrato Apple per laimpopolare dell’ultima serie di melafonini, ecco che un altro produttore Android sposa la filosofia ambientalista contro gli sprechi. Ma davvero si tratta di unasolo eco-friendly? Ci sarebbe tanto da riflettere al riguardo,alcun dubbio. LoMi 11è giù stato confermato,mezzi termini, dal CEO dell’azienda Lei Jun in queste ore, attraverso il suo profilo Weibo ufficiale. Proprio la più alta carica della società ...

