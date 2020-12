Shemar Moore è positivo al Covid-19 | l’annuncio con sintomi | appelli e il bilancio di un anno difficile

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Ancheal-19: l’attore di SWAT ha annunciato giovedì tramite i social media di essersi contagiato ma di non avere sviluppato finoragravi. “Ho il. L’ho scoperto pochi istanti fa” ha scritto l’attore in una nota pubblicata sui suoi canali social.al-19 ma ha solo dolori articolari e brividi: “Pensavo di avere un’intossicazione alimentare… brividi e dolori tutto il giorno oggi… sento ancora odori, sapori, niente tosse, niente naso che cola“. L’attore ha continuato a rassicurare i suoi seguaci sul fatto che seguirà le prescrizioni di isolamento e sarà prudente: “Mi sento bene ora… ma devo essere responsabile!“....

