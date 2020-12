Covid: 2.127 nuovi casi positività in E-R, 65 morti (Di venerdì 25 dicembre 2020) BOLOGNA, 25 DIC - Sono 2.127 - 163.290 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, su 10.861 tamponi eseguiti: 976 sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020) BOLOGNA, 25 DIC - Sono 2.127 - 163.290 dall'inizio dell'epidemia - idial coronavirus registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, su 10.861 tamponi eseguiti: 976 sono ...

Pino__Merola : Covid: 2.127 nuovi casi positività in E-R, 65 morti - AlessandroBonon : RT @Ansa_ER: Covid: 2.127 nuovi casi positività in E-R, 65 morti. Su 10.861 tamponi. Crescono 5 unità ricoverati Terapia Intensiva #ANSA ht… - Ansa_ER : Covid: 2.127 nuovi casi positività in E-R, 65 morti. Su 10.861 tamponi. Crescono 5 unità ricoverati Terapia Intensi… - CorriereQ : Covid: 2.127 nuovi casi positività in E-R, 65 morti - forli24ore : Covid-19. In Emilia-Romagna 65 decessi e 2.127 nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 127 Coronavirus, l'aggiornamento: su quasi 11mila tamponi 2.127 positivi. 381 guariti, aumentano i casi attivi (+ 1.681) Regione Emilia Romagna Coronavirus, oggi in Calabria si registrano 4 morti e 257 nuovi contagi

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 409.800 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 427.662 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...

Coronavirus, aumentano ancora i positivi in Calabria: +257

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 22.278 (+257 rispetto a ieri), quelle ... Vibo Valentia 53; Reggio Calabria 127. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul ...

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 409.800 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 427.662 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...Le persone risultate positive al Coronavirus sono 22.278 (+257 rispetto a ieri), quelle ... Vibo Valentia 53; Reggio Calabria 127. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul ...