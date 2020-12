Sette spose per sette fratelli e quel piccolo problema della censura con le pecore (Di giovedì 24 dicembre 2020) I censori non erano molto contenti del verso sulle pecore presente in una celebre canzone di sette spose per sette fratelli. I professionisti che si occuparono della revisione e della censura di sette spose per sette fratelli non furono entusiasti della frase presente nella canzone "Lonesome Polecat" in cui i fratelli si lamentano cantando: "Un uomo non riesce a dormire quando dorme con le pecore". I cineasti, inizialmente preoccupati dal divieto dei censori, riuscirono a farla franca grazie ad un escamotage: non mostrarono nessuna pecora nella scena in cui venivano ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 dicembre 2020) I censori non erano molto contenti del verso sullepresente in una celebre canzone diper. I professionisti che si occuparonorevisione edipernon furono entusiastifrase presente nella canzone "Lonesome Polecat" in cui isi lamentano cantando: "Un uomo non riesce a dormire quando dorme con le". I cineasti, inizialmente preoccupati dal divieto dei censori, riuscirono a farla franca grazie ad un escamotage: non mostrarono nessuna pecora nella scena in cui venivano ...

deanhogws : Fanno sette spose per sette fratelli che bello - Pidgeon70 : 'Una poltrona per due' o 'sette spose per sette fratelli'? - MarykoMayko : Su Rete4 c'è 'Sette spose per sette fratelli'! Oggi un film così sarebbe improponibile, ma io lo adoro. - matteodessilani : ????| Sette spose per sette fratelli - chiij0hn : eccoci live con sette spose per sette fratelli -