Non è uno scherzo: arriva la console per videogame che tiene anche il pollo caldo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Giocare ai videogame e riscaldarsi il pollo fritto. Da oggi "l'impossibile diventa possibile". Grazie a Kentucky Fried Chicken è disponibile una console con tecnologia Intel che comprende anche uno spazio/cassetto dove riporre i celebri pezzi di pollo fritto KFC per tenerli al caldo durante le lunghe sessioni di gioco. Da un lato il sistema di raffreddamento mantiene regolare la temperatura delle componenti della console; dall'altro alza la temperatura quanto basta per avere coscia e petto croccanti ad ogni ora. "Questa macchina è in grado di eseguire giochi con specifiche di alto livello, il tutto oltre a mantenere il tuo pasto caldo per farti divertire durante la tua esperienza di gioco … cosa c'è che non va?", ha spiegato Mark ...

Ultime Notizie dalla rete : Non uno Non uno, ma sei alberi acquistati da Ladispoli Città con le donazioni TerzoBinario.it "Erano convinti di mangiarci vivi..."

Il ds Tosi accoglie il pari di Empoli con soddisfazione. "Siamo diventati umili nell’atteggiamento: mi fa piacere" ...

Febbre da kimchi

E’ l’identità nazionale sudcoreana. E soprattutto un affare di famiglia, di cui voleva appropriarsi pure la Cina ...

