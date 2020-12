“Le piaceva, me l’ha detto”. GF Vip, Dayane Mello smaschera la sua ‘amica speciale’ Rosalinda (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nell’ultimo periodo le confidenze nella casa del Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) sono divenute davvero tanto intime. Segreti, fisicità fino a sfociare anche in più qualche bacio, hanno accompagnato le ultime settimane tra le due vippone. Poi nel bel mezzo dell’ultima puntata Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro su ciò che le lega fino al punto di creare quel rapporto. “Vi volete un bene dell’anima. Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, hai detto di esserti innamorata di lei”. Qualcosa però pare abbia subito delle modifiche nelle ultime ore e ciò che sembrava un fortino di amicizia speciale adesso vacilla parecchio. (Continua dopo le foto) Questa quinta edizione non è un Grande Fratello Vip all’insegna delle ‘amicizie speciali’ che finiscono ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nell’ultimo periodo le confidenze nella casa del Grande Fratello Vip traCannavò (Adua Del Vesco) sono divenute davvero tanto intime. Segreti, fisicità fino a sfociare anche in più qualche bacio, hanno accompagnato le ultime settimane tra le due vippone. Poi nel bel mezzo dell’ultima puntata Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro su ciò che le lega fino al punto di creare quel rapporto. “Vi volete un bene dell’anima. Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, haidi esserti innamorata di lei”. Qualcosa però pare abbia subito delle modifiche nelle ultime ore e ciò che sembrava un fortino di amicizia speciale adesso vacilla parecchio. (Continua dopo le foto) Questa quinta edizione non è un Grande Fratello Vip all’insegna delle ‘amicizie speciali’ che finiscono ...

