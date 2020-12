De Paul: “Voglio giocare la Champions, ma andrò via al momento giusto” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rodrigo De Paul torna a parlare del suo futuro Uno dei nomi caldi per il calciomercato di gennaio in casa Inter è sicuramente Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il giocatore argentino, è tornato a parlare del suo futuro nel corso di un’intervista esclusiva ai microfoni di Sky, dove non ha nascosto la sua voglia di giocare in Champions League. Come ti trovi a Udine, è strano per un argentino vivere in una città del nord?Udine è una città bellissima, mi ha accolto molto bene, mi ha permesso di realizzare il sogno di andare in Nazionale. Ho ricevuto tanto sia dalla città sia dal club, mi mancherà quando la lascerò. Ti immagini in un’altra squadra?Voglio sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di Champions… Sono certo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rodrigo Detorna a parlare del suo futuro Uno dei nomi caldi per il calciomercato di gennaio in casa Inter è sicuramente Rodrigo Dedell’Udinese. Il giocatore argentino, è tornato a parlare del suo futuro nel corso di un’intervista esclusiva ai microfoni di Sky, dove non ha nascosto la sua voglia diinLeague. Come ti trovi a Udine, è strano per un argentino vivere in una città del nord?Udine è una città bellissima, mi ha accolto molto bene, mi ha permesso di realizzare il sogno di andare in Nazionale. Ho ricevuto tanto sia dalla città sia dal club, mi mancherà quando la lascerò. Ti immagini in un’altra squadra?sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di… Sono certo ...

