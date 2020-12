Coronavirus: report Iss, 'Rt in lieve aumento a 0,90' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute) - L'indice Rt “è in lieve aumento nelle ultime due settimane, 0,90”. È quanto evidenzia la bozza del report del monitoraggio (dal 14 al 20 dicembre) dell'Iss-ministero della Salute in possesso dell'Adnkronos Salute. La cabina di regia si è riunita ieri nel tardo pomeriggio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute) - L'indice Rt “è innelle ultime due settimane, 0,90”. È quanto evidenzia la bozza deldel monitoraggio (dal 14 al 20 dicembre) dell'Iss-ministero della Salute in possesso dell'Adnkronos Salute. La cabina di regia si è riunita ieri nel tardo pomeriggio.

reportrai3 : L'agenzia statunitense Associated Press cita le rivelazioni esclusive di #Report riguardo il dossier sulla pandemia… - petergomezblog : Variante #Coronavirus, Galli a La7: “Non è più ‘cattiva’, si diffonde più velocemente. Probabile che sia già oltrem… - riccardinouk : Sit, stay, detect COVID! Chile dogs report for duty at Santiago airportl. #COVID19 è un affare per cani in Cile - Annamaribel4 : RT @Cartabellotta: Report @GIMBE 16-22 dicembre ??'Sbiadiscono' effetti misure restrittive ??Pochi #vaccini 'in cascina' entro marzo e giugno… - ladymarion24 : Coronavirus, il report Gimbe: 'Misure stanno esaurendo i loro effetti. 'Variante inglese' e pochi vaccini: rivaluta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report Coronavirus, il report Gimbe: “Misure stanno esaurendo i loro effetti Il Fatto Quotidiano Coronavirus: report Iss, 'Rt in lieve aumento a 0,90'

Ã? quanto evidenzia la bozza del report del monitoraggio (dal 14 al 20 dicembre) dell’Iss-ministero della Salute in possesso dell’Adnkronos Salute. La cabina di regia si è riunita ieri nel tardo ...

Difensori dei diritti umani sotto attacco

Il nuovo Report del Business & Human Rights Resource Centre è dedicato alle difficoltà affrontate dai difensori dei diritti umani durante la pandemia di Covid-19 e afferma che gli attacchi agli attivi ...

Ã? quanto evidenzia la bozza del report del monitoraggio (dal 14 al 20 dicembre) dell’Iss-ministero della Salute in possesso dell’Adnkronos Salute. La cabina di regia si è riunita ieri nel tardo ...Il nuovo Report del Business & Human Rights Resource Centre è dedicato alle difficoltà affrontate dai difensori dei diritti umani durante la pandemia di Covid-19 e afferma che gli attacchi agli attivi ...