'Ciao ragazzi, vado che non mi sento bene'. Precipita per le scale e muore: addio Giacomo, barman di 34 anni (Di giovedì 24 dicembre 2020) SIROLO - L'anno orribile si chiude con un dramma di Natale che lascia basiti per la sua atroce fatalità. Giacomo Giacchetta aveva 34 anni e un futuro ancora tutto da scrivere. Era andato a cena da tre ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 24 dicembre 2020) SIROLO - L'anno orribile si chiude con un dramma di Natale che lascia basiti per la sua atroce fatalità.Giacchetta aveva 34e un futuro ancora tutto da scrivere. Era andato a cena da tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciao ragazzi «Ciao ragazzi, vado che non mi sento bene». Precipita per le scale e muore: addio... Corriere Adriatico Fratelli Caputo, location: dove è stata girata e dov’è Roccatella?

Ha preso il via in prima serata su Canale5 la fiction Fratelli Caputo, che vede protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Una serie prodotta da Ciao Ragazzi!, con il sostegno della Apulia Film ...

Fratelli Caputo: quando va in onda la nuova fiction Mediaset? Trailer, trama e cast

Prodotta da Ciao Ragazzi! insieme ad Apulia Film Commission, Fratelli Caputo è una serie comedy che vede protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci nei panni due fratellastri che si incontrano per la ...

