Spezia-Genoa 1-1 | Live Match | Secondo tempo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)si gioca allo stadio Alberto Picco di La. Il fischio d’inizio del derby ligure, primo in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 20.45.avanti con Nzola,in gol con Destro. Segui ilFischia Massa, inizia. 10° Gol dello! L'articolo1-1proviene da www.meteoweek.com.

Luciano21089383 : Otros resultados en la Serie A Udinese 0 - 1 Benevento Roma 1 - 0 Cagliari Spezia 1 - 1 Genoa #14Dic… - Runa010__ : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo Spezia-Genoa 1-1 - rfutbol : Comienza 2ª Parte Spezia - Genoa #Spezia #Genoa #SerieA - ftg_soccer : GOAL! Genoa in Italy Serie A Spezia 1-1 Genoa - Runa010__ : RT @Gazzetta_it: Si va al riposo, Spezia-Genoa 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Genoa

Spezia e Genoa stanno pareggiando per 1-1 allo Stadio Picco alla fine del primo tempo. La sfida salvezza viene sbloccata dai padroni di casa. Al 10' bella azione offensiva ligure: Gyasi mette in mezzo ...Spezia - Genoa 1-1 alla fine del primo tempo. Destro risponde subito a NzolaSpezia e Genoa stanno pareggiando per 1-1 allo… ...