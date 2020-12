Pallanuoto femminile | quando si gioca il Preolimpico di Trieste? Date | calendario | programma | orari

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L‘Italia della, che oggi terminerà la prima parte del raduno di Ostia in vista deldidal 17 al 24 gennaio 2021, con la nuova capitana Silvia Avegno, è pronta arsi nella città giuliana un posto per Tokyo 2020. La FINA, Federazione Internazionale del Nuoto, infatti ha confermatoquale sede deldi: varia leggermente la composizione dei gironi rispetto a quelli iniziali, con la rinuncia della Nuova Zelanda, mentre potrebbero essere validati i calendari già preparati per il torneo previsto inizialmente a marzo 2020. Nella città friulana saranno messi in palio due posti per Tokyo 2020. Il Girone A, quello dell’Italia, comprende Uzbekistan, Paesi Bassi, ...