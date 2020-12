Palamara chiede di spostare il processo a Trapani

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Redazione Riuniti i procedimenti a Perugia. Ma l'ex magistrato solleva la questione della competenza Sono stati riuniti dal gup di Perugia Piercarlo Frabotta i due procedimenti che vedono coinvolto Lucae per i quali la procura guidata da Raffaele Cantone ha chiesto il rinvio a giudizio: nel primo l'ex pm romano è accusato di corruzione nel filone che lo vede imputato insieme ad Adele Attisani, l'imprenditore Fabrizio Centofanti e Giancarlo Manfredonia mentre il secondo vede coinvoltoe l'ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio per una rivelazione di segreto d'ufficio legata all'inchiesta a suo carico. Nel corso dell'udienza di ieri la difesa diha sollevato davanti al gup diverse questioni sia sulle costituzioni di parte civile che sulla competenza territoriale. «Essendo una ...

Per oltre un’ora Mescolini si è soffermato sui rapporti con Palamara, in particolare sulle chat della prima metà del 2018 in cui, allora pm della Dda di Bologna e pubblica accusa nel processo ‘Aemilia ...REGGIO EMILIA – Non trapela nulla, al momento. Il procedimento per presunta incompatibilità ambientale aperto dal Csm nei confronti di Marco Mescolini è nella fase del segreto istruttorio. Oggi il pro ...