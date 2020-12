Ilaria Cucchi rischia il processo dopo essere stata querelata da Matteo Salvini: «Lo affronterò a testa alta» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Potrei andare a processo. E lo farò a testa alta». Parola di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il geometra romano morto a Roma il 22 ottobre del 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare. E querelata dal leader della Lega Matteo Salvini. «Io e Matteo Salvini siamo stati citati davanti al tribunale di Milano il 23 febbraio alle ore 14. Io come indagata e lui come ‘persona offesa’», scrive Ilaria Cucchi su Facebook. «Mi ha querelata perché, dopo le sue dichiarazioni rese al momento della sentenza della Corte d’Assise di Appello che condannava, dopo 10 anni, i carabinieri ritenuti colpevoli dell’uccisione di mio fratello io ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Potrei andare a. E lo farò a». Parola di, la sorella di Stefano, il geometra romano morto a Roma il 22 ottobre del 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare. Edal leader della Lega. «Io esiamo stati citati davanti al tribunale di Milano il 23 febbraio alle ore 14. Io come indagata e lui come ‘persona offesa’», scrivesu Facebook. «Mi haperché,le sue dichiarazioni rese al momento della sentenza della Corte d’Assise di Appello che condannava,10 anni, i carabinieri ritenuti colpevoli dell’uccisione di mio fratello io ...

fanpage : Assolta Ilaria #Cucchi. Aveva dato dello 'sciacallo' a #Salvini - ma_davero : @DottorWatson @OverlookHotel71 @cucchi_ilaria Già fatto, assolta - SarPag75 : RT @CicRosina: Salvini querela Ilaria Cucchi che gli aveva dato dello sciacallo. preferiva pezzo di merda - ma_davero : RT @fanpage: Assolta Ilaria #Cucchi. Aveva dato dello 'sciacallo' a #Salvini - FrancescoBerti_ : @matteosalvinimi non è mai troppo tardi per capire quando si è esagerato: ritiri al più presto la querela per diffa… -