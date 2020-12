Il dramma di Bellugi | «Vivere o morire Non ho più le gambe | ma non mollo»

Leggi su calcionews24

Di mercoledì 23 dicembre 2020 Mauro ha raccontato cosa ha vissuto con l'amputazione delle Mauro, ex difensore dell'Inter, sta vivendo un vero e proprio dopo l'amputazione di entrambe le a causa delle complicazioni del Covid-19. E in una intervista a a La Gazzetta dello Sport, l'ex nerazzurro ha raccontato la sua vicenda. IL RACCONTO – «Il chirurgo mi disse: "Vuoi?". Fate quello che è necessario, ho risposto. Ti faccio fuori se tagli la gamba con la quale ho segnato al Borussia Mo?nchengladbach l'unico gol della mia carriera… Cosa ricordo dell'operazione? Pochissimo, solo che si e? svolta in due fasi: prima la gamba sinistra, poi la destra. Il chirurgo, Piero Rimoldi, un grande tifoso interista, uno che non si perde una partita a San Siro, e? stato ...