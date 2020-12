GF Vip, Samantha De Grenet e Stefania Orlando: un litigio molto acceso (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip, ieri sera Stefania Orlando e Samantha De Grenet hanno avuto un diverbio infuocato, e la nuova entrata scoppia in lacrime. GF Vip, uno scontro molto acceso tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando I toni tra di sono di solto alzati sempre di più, lasciando il resto dei coinquilini a bocca aperta. Già prima della scelta dell’immunità, le due gieffine non andavano d’accordo, ma le ultime nomination hanno alimentato e non poco i dissapori. Samantha De Grenet, dopo aver discusso animatamente con Stefania Orlando, ha cercato il sostegno di Sonia Lorenzini. La showgirl alla sua compagna d’avventura avrebbe ammesso di non capire il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip, ieri seraDehanno avuto un diverbio infuocato, e la nuova entrata scoppia in lacrime. GF Vip, uno scontrotraDeI toni tra di sono di solto alzati sempre di più, lasciando il resto dei coinquilini a bocca aperta. Già prima della scelta dell’immunità, le due gieffine non andavano d’accordo, ma le ultime nomination hanno alimentato e non poco i dissapori.De, dopo aver discusso animatamente con, ha cercato il sostegno di Sonia Lorenzini. La showgirl alla sua compagna d’avventura avrebbe ammesso di non capire il ...

