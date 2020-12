Gazzetta: irritazione in Figc per la decisione del Coni su Juve-Napoli (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Gazzetta lo scrive in maniera chiara: in Figc c’è irritazione per la decisione del collegio di garanzia del Coni. irritazione dunque da parte del presidente Gravina. Nessuna dichiarazione ufficiale ma lo stato d’animo è questo. La Federcalcio non ha fatto salti di gioia per la decisione di Frattini e delle Sezioni unite del Collegio di Garanzia. In un colpo solo vengono cancellate le sentenze dei due gradi di giudizio, peraltro durissime nei confronti del Napoli, che avevano sostanzialmente denunciato una sorta di opportunismo del club azzurro in tutta la vicenda del lungo weekend della partita saltata. L’irritazione riguarda soprattutto la difesa della diga del protocollo, ritenuta fondamentale per il prosieguo del campionato. La ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lalo scrive in maniera chiara: inc’èper ladel collegio di garanzia deldunque da parte del presidente Gravina. Nessuna dichiarazione ufficiale ma lo stato d’animo è questo. La Federcalcio non ha fatto salti di gioia per ladi Frattini e delle Sezioni unite del Collegio di Garanzia. In un colpo solo vengono cancellate le sentenze dei due gradi di giudizio, peraltro durissime nei confronti del, che avevano sostanzialmente denunciato una sorta di opportunismo del club azzurro in tutta la vicenda del lungo weekend della partita saltata. L’riguarda soprattutto la difesa della diga del protocollo, ritenuta fondamentale per il prosieguo del campionato. La ...

Cancellate le sentenze dei due gradi di giudizio, peraltro durissime nei confronti del Napoli, che avevano denunciato l'opportunismo del club ...

