Abusava della nipotina e diffondeva i video in diretta streaming: arrestato nonno 53enne (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un nonno di 53 anni, dopo le indagini della Polizia Postale di Milano, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato della nipotina ed aver diffuso online i video in diretta streaming. Un uomo di 53 anni è finito in manette con accuse gravissime. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 53enne avrebbe abusato della nipotina L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Undi 53 anni, dopo le indaginiPolizia Postale di Milano, è statocon l’accusa di aver abusatoed aver diffuso online iin. Un uomo di 53 anni è finito in manette con accuse gravissime. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ilavrebbe abusatoL'articolo proviene da YesLife.it.

rep_milano : Pedopornografia, abusava della nipote in diretta streaming: arrestato nonno 53enne dalla Postale di Milano [aggiorn… - protoromantica : RT @poliziadistato: #Poliziapostale arresta pedofilo. Da un video pubblicato in streaming in cui l'uomo abusava di una bimba, i poliziotti… - call_the_kernel : RT @APagliaccis: Abusava, filmava, e pubblicava online le violenze sessuali alla nipotina di neanche 1 anno. Arrestato il nonno materno di… - TaBuonaSera : ??ORRORE A #TARANTO Abusava della figlia di soli 6 anni ?? #COVID #Taranto seconda in #Puglia per i contagi ??… - IlMondoDiAllie : RT @poliziadistato: #Poliziapostale arresta pedofilo. Da un video pubblicato in streaming in cui l'uomo abusava di una bimba, i poliziotti… -