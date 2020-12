The Voice Senior, Jasmine Carrisi “rappa” in inglese con Albano sulle note di Volare (Di martedì 22 dicembre 2020) La prima edizione di The Voice Senior si è conclusa con la vittoria di Erminio Sinni del team di Loredana Bertè, ma il momento cult della finalissima non è stata la sua incoronazione, bensì la prima performance live di Jasmine Carrisi al fianco del padre Albano. I due si sono esibiti sulle note di Volare al fianco dei finalisti del loro team, Tony Reale e Rita Mammolotti e Jasmine si è anche lasciata andare ad una parte rappata in inglese, di cui nessuno ha capito una parola. Il commento con più apprezzamenti su YouTube sotto al video dell’esibizione è infatti: “Attenzione:gli scienziati stanno ancora cercando di capire che ha detto Jasmine“. Jasmine è meravigliosa: ... Leggi su biccy (Di martedì 22 dicembre 2020) La prima edizione di Thesi è conclusa con la vittoria di Erminio Sinni del team di Loredana Bertè, ma il momento cult della finalissima non è stata la sua incoronazione, bensì la prima performance live dial fianco del padre. I due si sono esibitidial fianco dei finalisti del loro team, Tony Reale e Rita Mammolotti esi è anche lasciata andare ad una parteta in, di cui nessuno ha capito una parola. Il commento con più apprezzamenti su YouTube sotto al video dell’esibizione è infatti: “Attenzione:gli scienziati stanno ancora cercando di capire che ha detto“.è meravigliosa: ...

