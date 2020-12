**Recovery: Salvini, ‘a gennaio presenteremo nostro piano’** (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Noi a gennaio presenteremo la nostra proposta di utilizzo dei soldi europei che sono soldi a prestito e vanno usati bene. Noi presenteremo un piano e lo proporrò agli amici del centrodestra”. Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Noi ala nostra proposta di utilizzo dei soldi europei che sono soldi a prestito e vanno usati bene. Noiun piano e lo proporrò agli amici del centrodestra”. Lo dice Matteoa Porta a Porta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

