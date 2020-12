Massimo Galli tra i primi a vaccinarsi: "Non un gesto eroico, ma un atto dovuto" (Di martedì 22 dicembre 2020) “Non è un atto eroico, ma un atto dovuto”, ripete Massimo Galli. L’infettivologo dell’Ospedale “Sacco” di Milano sarà tra i primi medici lombardi a ricevere il vaccino Pfizer BioNtech domenica prossima, 27 dicembre, il giorno del “Vaccine Day” scelto per far partire simbolicamente la campagna di immunizzazione in tutta Europa. Raggiunto al telefono da HuffPost, non nasconde di essere “contento di prestare il mio nome e il volto a una iniziativa così importante, in una giornata storica”. Galli sta aspettando ancora indicazioni precise “ma ci sarò, è ovvio, non è pensabile far finta di nulla. Non si tratta di un gesto eroico, ma di un atto dovuto”. Solo in Italia, Covid ha ucciso 66mila ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) “Non è un, ma un”, ripete. L’infettivologo dell’Ospedale “Sacco” di Milano sarà tra imedici lombardi a ricevere il vaccino Pfizer BioNtech domenica prossima, 27 dicembre, il giorno del “Vaccine Day” scelto per far partire simbolicamente la campagna di immunizzazione in tutta Europa. Raggiunto al telefono da HuffPost, non nasconde di essere “contento di prestare il mio nome e il volto a una iniziativa così importante, in una giornata storica”.sta aspettando ancora indicazioni precise “ma ci sarò, è ovvio, non è pensabile far finta di nulla. Non si tratta di un, ma di un”. Solo in Italia, Covid ha ucciso 66mila ...

Fabme0801 : RT @laltrodiego: #lariachetira •#Myrta: 'con noi c'è Massimo Galli. Il nostro faro. La nostra luce fissa' Non ti inginocchi? https://t.co… - giulio_galli : RT @mattiafeltri: Massimo Galli tra i primi a vaccinarsi: 'Non un gesto eroico, ma un atto dovuto' (di L. Matarese) - Rosenkavalier70 : RT @mattiafeltri: Massimo Galli tra i primi a vaccinarsi: 'Non un gesto eroico, ma un atto dovuto' (di L. Matarese) - LucaSalvarani11 : RT @mattiafeltri: Massimo Galli tra i primi a vaccinarsi: 'Non un gesto eroico, ma un atto dovuto' (di L. Matarese) - JunipersV : RT @laltrodiego: #lariachetira •#Myrta: 'con noi c'è Massimo Galli. Il nostro faro. La nostra luce fissa' Non ti inginocchi? https://t.co… -