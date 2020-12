Liti in tv 2020: i momenti più trash in diretta (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo 2020 ci ha regalato tante emozioni contrastanti ma, per chi ama il trash, è stato un anno estremamente soddisfacente per il numero di Litigi mostrati in diretta tv. Dalla Rai a Sky, passando per Mediaset, di episodi memorabili ce ne sono stati a bizzeffe… Ma quali saranno stati i migliori? LEGGI ANCHE: — Maria De Filippi furiosa con un corteggiatore: sospende la puntata. Cosa è successo Il trash in tv è stato memorabile anche in questo 2020, nel quale non sono certo mancati i Litigi in diretta! Foto: ShutterstockLitigi in tv 2020: il battibecco a distanza tra Adriana Volpe e Magalli Una grande risonanza l’ha avuta il battibecco a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Da un lato lui l’ha presa in giro ... Leggi su funweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Questoci ha regalato tante emozioni contrastanti ma, per chi ama il, è stato un anno estremamente soddisfacente per il numero digi mostrati intv. Dalla Rai a Sky, passando per Mediaset, di episodi memorabili ce ne sono stati a bizzeffe… Ma quali saranno stati i migliori? LEGGI ANCHE: — Maria De Filippi furiosa con un corteggiatore: sospende la puntata. Cosa è successo Ilin tv è stato memorabile anche in questo, nel quale non sono certo mancati igi in! Foto: Shutterstockgi in tv: il battibecco a distanza tra Adriana Volpe e Magalli Una grande risonanza l’ha avuta il battibecco a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Da un lato lui l’ha presa in giro ...

elenascolari3 : RT @ilfoglio_it: Filosofo, politico, opinionista. Trent'anni di noia, liti, demolizioni. E non molla. E' l'inascoltato che tutti ascoltano.… - Marc852835993 : RT @ChiodiDonatella: #CONTE CI HA PROPRIO SISTEMATI PER LE #FESTE: ORA BASTA. Il delirio sul #Natale Gestione sanitaria #Covid devastante.… - vale8123110823 : @6BlackWhite @DalaiLama Non sai quante volte ho assistito a queste liti, e mi chiedo nel 2020 come si fa a litigare… - seneca4949 : RT @ChiodiDonatella: #CONTE CI HA PROPRIO SISTEMATI PER LE #FESTE: ORA BASTA. Il delirio sul #Natale Gestione sanitaria #Covid devastante.… - intelsgabuz : RT @ChiodiDonatella: #CONTE CI HA PROPRIO SISTEMATI PER LE #FESTE: ORA BASTA. Il delirio sul #Natale Gestione sanitaria #Covid devastante.… -