Il Crotone torna a sperare grazie a Messias | Parma battuto 2-1

Leggi su itasportpress

(Di martedì 22 dicembre 2020) La lotta per la salvezza non è affatto scontata e promette davvero emozioni a non finire. Un primo scossone arriva dal: la formazione calabrese si impone in uno scontro cruciale colper 2-1. Decisivo, autore di una doppietta. E ora la squadra di Stroppaa vedere la luce in fondo al tunnel dopo l'avvio da incubo. Al contempo, i ducali iniziano a vedere riavvicinarsi la zona calda dopo una buona serie di risultati.IL MATCHIn avvio di gara è botta e risposta tra Bruno Alves e. Il primo chiama alla parata Cordaz con un tiro rasoterra, mentre il secondo calcia da fuori area, trovando una deviazione e la presa di Sepe. Al 24' si sblocca l'incontro:riceve palla da Reca, si gira in area e trafigge il portiere avversario. Risponde subito il ...