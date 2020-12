Vaccino Covid, via libera dell'Ema a Pfizer-BioNTech. Speranza: "Si apre una fase nuova" (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'Agenzia europea del farmaco ha dato il suo ok all'approvazione del Vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech . Si tratta del primo Vaccino autorizzato a poter essere utilizzato nell'Unione Europea e, dopo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'Agenzia europea del farmaco ha dato il suo ok all'approvazione delanti-. Si tratta del primoautorizzato a poter essere utilizzato nell'Unione Europea e, dopo ...

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - Agenzia_Ansa : #Covid Berlino: 'Vaccino efficace contro la variante del virus'. - MediasetTgcom24 : Covid, Ue: vaccino efficace contro la variante del virus #coronavirus - zazoomblog : Vaccino Covid via libera dellEma a Pfizer-BioNTech. Speranza: Si apre una fase nuova - #Vaccino #Covid #libera… - Antobello : RT @SensoDiNausea: Vi fate il vaccino anti covid? -