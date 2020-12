Turchia-Grecia, c’è aria di nuove intese per il 2021 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cambio d’aria nei rapporti tra Turchia e Grecia? Sembrerebbe, almeno nelle intenzioni, da uno scambio di tweet tra due ministri. Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, si è rivolto all’omologo turco Mevlut Cavusoglu sostenendo che il prossimo anno sarà quello delle tre “A” per la Turchia. L’interazione, tramite i cinguettii, è avvenuta dopo che Cavusoglu si è rivolto a Dendias per scambiare qualche consiglio amichevole. “Smettila di chiedere aiuto agli altri e di ferire la dignità del popolo greco – ha spiegato Dendias -. Maggio 2021 sarà l’anno in cui risolveremo le nostre divergenze in modo equo parlando in modo diretto, sincero e serio”. Ma cosa significano queste tre “A”? Per Dendias, l’obiettivo sarebbe “abbandonare le minacce di guerra contro la Grecia in quanto viviamo ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cambio d’nei rapporti tra? Sembrerebbe, almeno nelle intenzioni, da uno scambio di tweet tra due ministri. Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, si è rivolto all’omologo turco Mevlut Cavusoglu sostenendo che il prossimo anno sarà quello delle tre “A” per la. L’interazione, tramite i cinguettii, è avvenuta dopo che Cavusoglu si è rivolto a Dendias per scambiare qualche consiglio amichevole. “Smettila di chiedere aiuto agli altri e di ferire la dignità del popolo greco – ha spiegato Dendias -. Maggiosarà l’anno in cui risolveremo le nostre divergenze in modo equo parlando in modo diretto, sincero e serio”. Ma cosa significano queste tre “A”? Per Dendias, l’obiettivo sarebbe “abbandonare le minacce di guerra contro lain quanto viviamo ...

smf_dc : RT @MaurizioBlondet: La Grecia aumenta la spesa militare del 57% per l’aggressività della Turchia - TommyBrain : Blondet:La Grecia aumenta la spesa militare del 57% per l’aggressività della Turchia - IacobellisT : Blondet:La Grecia aumenta la spesa militare del 57% per l’aggressività della Turchia - diTerralba : Siamo un grande paese... Messi peggio di Grecia e Turchia...?????????????? - il_bagatto : RT @MaurizioBlondet: La Grecia aumenta la spesa militare del 57% per l’aggressività della Turchia -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Grecia Turchia-Grecia, c'è aria di nuove intese per il 2021 Formiche.net Ferzan Özpetek gira uno spot con Can Yaman e il web esplode

Una cosa questa che aveva mandato in visibilio le fan di tutto il mondo. Dalla Turchia alla Grecia e perfino da Israele erano giunti commenti di felicità per la certezza che il bravissimo attore di ...

Speciale difesa: ministro Esteri greco, Ue si muove a ritmo troppo lento contro Turchia

L'Unione europea si sta muovendo ad "un ritmo lento" nel rispondere alle provocazioni della Turchia nel Mediterraneo orientale e ...

Una cosa questa che aveva mandato in visibilio le fan di tutto il mondo. Dalla Turchia alla Grecia e perfino da Israele erano giunti commenti di felicità per la certezza che il bravissimo attore di ...L'Unione europea si sta muovendo ad "un ritmo lento" nel rispondere alle provocazioni della Turchia nel Mediterraneo orientale e ...