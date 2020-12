Tommaso Zorzi stanco e in lacrime | “sei sempre stata la mia sorellina”

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ritorna stasera su Canale 5 Alfonso Signorini, con una nuova puntata del GF VIP:riceve una sorpresa, la sorella gli dà la carica Il GF VIP continua a tener compagnia e a tenere incollato davanti allo schermo del televisore tantissimi telespettatori, con una nuova puntata in onda stasera su Canale 5, in compagnia di Alfonso Signorini, Pupo, Antonella Elia e tutti gli altri protagonisti di questa edizione: Un’edizione, questa del 2020, che sta facendo parlare tantissimo di sé e sta battendo ogni record, grazie ai tanti elementi di forza mostrati di volta in volta, puntata dopo puntata. Emozioni, colpi di scena, litigi, ma anche momenti dalla grande intensità dove la commozione l’ha fatta da padrona. Il pubblico ha avuto la possibilità di conoscere meglio i “Vipponi“, osservandoli all’interno della casa più spiata ...