Serve un Gattuso per tenere sul pezzo Gattuso: è il loop del motivatore (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Motivatori. Si affrontavano come leoni, si battevano in estenuanti tornei. Ma perché lo facevano? Chi li motivava a farlo? C’era qualcuno che li motivava? Motivatori di motivatori! Su Rieducational Channel“. Se la teoria del loop funziona come la manovra a tenaglia temporale di Tenet, a breve il Napoli dovrebbe presentare un nuovo motivatore che motivi il già motivatore Gattuso ormai poco motivante. Per dare una scossa, tenere i giocatori “sul pezzo”. Un Gattuso per Gattuso. L’anno scorso fu l’Atalanta a innescare lo scatafascio, quest’anno potrebbe essere stata la gara di Milano con l’Inter. Ma la sensazione di dejavu è straniante: la sconfitta ogni tre giorni, il ritiro. Un anno fa De Laurentiis ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Motivatori. Si affrontavano come leoni, si battevano in estenuanti tornei. Ma perché lo facevano? Chi li motivava a farlo? C’era qualcuno che li motivava? Motivatori di motivatori! Su Rieducational Channel“. Se la teoria delfunziona come la manovra a tenaglia temporale di Tenet, a breve il Napoli dovrebbe presentare un nuovoche motivi il giàormai poco motivante. Per dare una scossa,i giocatori “sul”. Unper. L’anno scorso fu l’Atalanta a innescare lo scatafascio, quest’anno potrebbe essere stata la gara di Milano con l’Inter. Ma la sensazione di dejavu è straniante: la sconfitta ogni tre giorni, il ritiro. Un anno fa De Laurentiis ...

Marioplanino : RT @napolista: Serve un Gattuso per tenere sul pezzo Gattuso: è il loop del motivatore Anche lui non ne può più di schiaffeggiare la squadr… - napolista : Serve un Gattuso per tenere sul pezzo Gattuso: è il loop del motivatore Anche lui non ne può più di schiaffeggiare… - Sergio670219794 : @faithless95 Secondo me non è solo colpa sua ..quanti anni è che ci serve un terzino sinistro??Lobotka cia' la panz… - SimoneScopell : @TheGiggiStudios @AntonioDiRosa13 ahahahahahah ma a che serve Sarri? ma ti rendi che lo stesso modulo lo fa Gattuso… - 21Ingresso : @IPibia @PinoVaccaro77 @4n1mo51t1som1n4 Ma no Ivano dai. Fino a 10cgg fa era forte ora non è il peggiore. Sennò Gat… -