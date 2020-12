Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020-2021: Alexis Pinturault allunga in testa, +25 su Kilde (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alexis Pinturault ha allungato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Il francese, grazie all’undicesimo posto ottenuto nello slalom in Alta Badia, ha rafforzato il proprio primato in graduatoria e si lancia con ancora più ottimismo verso lo slalom di Madonna di Campiglio in programma domani sera, ultima prova prima di Natale. Il transalpino ora può vantare 25 punti di vantaggio sul norvegese Aleksander Kilde e 60 lunghezze sullo svizzero Marco Odermatt, entrambi assenti in occasione della prova tra i pali stretti sulla Gran Risa. Lo svizzero Ramon Zenhaeusern è in testa alla Classifica riservata allo slalom ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020)hato inallagenerale delladeldi sci. Il francese, grazie all’undicesimo posto ottenuto nello slalom in Alta Badia, ha rafforzato il proprio primato in graduatoria e si lancia con ancora più ottimismo verso lo slalom di Madonna di Campiglio in programma domani sera, ultima prova prima di Natale. Il transora può vantare 25 punti di vantaggio sul norvegese Aleksandere 60 lunghezze sullo svizzero Marco Odermatt, entrambi assenti in occasione della prova tra i pali stretti sulla Gran Risa. Lo svizzero Ramon Zenhaeusern è inallariservata allo slalom ...

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020-2021: Roeiseland allunga a +37 su Hanna Oeberg. Wierer sale in sesta piazza OA Sport Juventus, Piccinini: 'Dybala farà fatica a trovare spazio'

Anche perché la Juventus all'inizio del nuovo anno avrà tantissimi impegni, visto che oltre al campionato ci sarà la Coppa Italia ... attacco anche perché il calendario della Juventus sarà ...

SuperTennis Awards 2020: ecco tutti i vincitori

Con una seconda metà di stagione davvero formidabile si è issato fino al numero 128 della classifica ATP ... degli incontri di Coppa Davis e di Fed Cup con BMW; auto ufficiale delle nazionali ...

Con una seconda metà di stagione davvero formidabile si è issato fino al numero 128 della classifica ATP ... degli incontri di Coppa Davis e di Fed Cup con BMW; auto ufficiale delle nazionali ...