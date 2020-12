Sassuolo-Milan 1-2 | emiliani battuti | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di domenica 20 dicembre 2020) Leao subito in gol, raddoppia Saelemaekers e accorcia nel finale Berardi1-2, Cronaca,ed– Le squadre non fanno in tempo a scendere in campo che la capolista della Serie A è già in vantaggio. Iltrova subito il gol grazie al lancio di Calhanoglu, con il centrocampista turco che alla prima azione utile trova Leao in buonissima posizione. Il giovane portoghese non sbaglia e trova la marcatura personale in una partita molto importante per lui, dal momento che per infortuni sono fuori sia Ibrahimovic, per una lesione al polpaccio, sia Rebic, per una ...