PAGELLE SASSUOLO MILAN Top e Flop

(Di domenica 20 dicembre 2020) Vittoria molto importante per ilche vede proseguire la sua lunghissima striscia positiva che perdura dalla scorsa stagione. LE VALUTAZIONI SARANNO DISPONIBILI A BREVE. Giornal.it.

CanaleSassuolo : Le pagelle di Sassuolo-Milan 1-2: black-out neroverde - PianetaMilan : #Pagelle #SassuoloMilan 1-2: @TheoHernandez e @hakanc10 maestosi- #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM @acmilan… - sportface2016 : #SassuoloMilan 1-2, le pagelle e il tabellino - infoitsport : Pagelle Fiorentina – Sassuolo 1-1: Vlahovic risponde a Traorè, parità al ‘Franchi’ – Voti Fantacalcio - news_modena : Le pagelle di Fiorentina- Sassuolo 1-1: Traorè illude, Consigli salva -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE SASSUOLO

CanaleSassuolo.it

Sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri che tengono il passo del Milan in classifica: Hakimi deciviso, Provedel distratto. Le pagelle per il fantacalcio La partita del Meazza – prima assoluta nell ...SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5 (61' Muldur 6), Marlon 5,5, G. Ferrari 6, Rogerio 5 (Kyriakopoulos 6); Bourabia 5,5, Lopez 5; Berardi 6, Djuricic 5,5 (57' Boga 6), Traoré 6 (85' Obiang SV); ...