LIVE Sci di fondo | Team Sprint Dresda in DIRETTA | Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani vincono la semifinale! Laurent-Scardoni e Rastelli-Hellweger out

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.18: Appuntamento alle 12.45 per le due finali. A più tardi 12.17: Una sola coppia azzurra in finale ma con ambizioni di podio e probabilmente anche di vittoria: dein campo femminile ein campo maschile sono eliminati in semifinale 12.16: In finale dalla prima semifinale Francia 1, Svizzera 1, Usa 1, e Repubblica ceca 1, dalla semifinale 2 Germania 1 e Russia 2 12.15: Vince Russia 1 davanti a Svizzera 2: queste le due squadre qualificatemente per la finale 12.15: Si spegne sul più belloche chiude all’ottavo posto. Fuori dalla finale Italia 2 12.14: Svizzera, Russia 1 e Gbr cercano di prendere un ...